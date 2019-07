Namen van meerdere Drentse autozaken misbruikt op Marktplaats

Afgelopen week kreeg BMW-dealer Autohuis Meppel meerdere telefoontjes van mensen die dachten bij het bedrijf een aanbetaling te hadden gedaan voor een nieuwe auto. Ze hebben echter nooit contact gehad met de autozaak in Meppel, maar met een oplichter.​"We hadden helemaal niet het idee dat dit gaande was", vertelt Ellen Draaisma van Autohuis Meppel. "Je staat eigenlijk voor een raadsel als je gebeld wordt door een klant met de vraag waar de auto blijft. Toen gingen we op Marktplaats kijken hoeveel advertenties er waren en bleek dat ook andere bedrijven door dit soort praktijken gedupeerd zijn."De BMW-dealer is niet de enige autozaak wiens naam wordt misbruikt in de nepadvertenties. Begin juni overkwam dit Autobedrijf Roosen uit Westerbork. "Bij mij ging het vrij snel", vertelt eigenaar Richard Roosen. "Drie mensen belden mij waar hun auto bleef. Zo kwam ik erachter dat mijn naam werd misbruikt. Toen ik dat meldde bij Marktplaats werd de advertentie al vrij snel verwijderd."De oplichters vragen in de advertentie via WhatsApp contact te krijgen. Vaak loopt het gesprek via deze manier verder. De persoon aan de andere kant van de telefoon doet zich voor als een bestaande autodealer en verkoopt auto's die weer van een andere site worden gehaald. Volgens de advertentie zou de BMW-dealer in Meppel Volkswagen Polo's, Audi's en Peugeots verkopen.Het nummer waarmee geappt wordt, wordt volgens de autodealers na een paar dagen uit de lucht gehaald. Gedupeerden kunnen geen contact krijgen en komen dus met vragen naar de echte autodealer. Maar die weet dus van niets.Inmiddels zijn de beide advertenties van de Drentse autodealers offline gehaald. Op dit moment staat wel een witte Volkswagen Polo te koop bij een autobedrijf in Limburg. Hun naam wordt al voor de vijfde keer misbruikt op Marktplaats.Ook RTV Drenthe heeft het nummer bij de Facebookadvertentie bericht. Het bedrijf doet zich inderdaad voor als het Limburgse bedrijf en heeft een witte Volkswagen Polo uit 2012 op Marktplaats in de verkoop.Dat wordt ons meegedeeld. De auto is in 'topstaat'.We trekken de auto na, en deze blijkt in Haarlem te staan. Desalniettemin gaan we door met vragen naar de auto. Omdat we maandag niet kunnen kijken, moeten we het naar later verschuiven. Ze kunnen de auto vasthouden, maar dan moet er wel een aanbetaling komen. Na een belletje met de Limburgse autozaak, blijkt dat zij helemaal niet via WhatsApp communiceren.Richard Roosen van het gelijknamige autobedrijf in Westerbork heeft al aangifte gedaan bij de politie. Ook heeft hij contact gehad met Marktplaats zelf. Bij Autohuis Meppel kunnen ze dinsdag aangifte doen.De politie kan niet zeggen hoeveel bedrijven en mensen in Drenthe inmiddels gedupeerd zijn door de malafide Marktplaatsverkopers. "We zoeken dat nog uit."