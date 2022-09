Opnieuw belangrijke prijs voor uitvinders in Meppel: 'Nu Amerika veroveren'

Het bedrijf wint de prijs voor een chemisch schoonmaakmiddel dat in Meppel geproduceerd wordt. De chemische stof Ferraat staat al lang bekend als een goed middel om water te zuiveren. Schoner en duurzamer dan chemicaliën die nu gebruikt worden. Maar het was nooit in de praktijk bruikbaar door slechte houdbaarheid. Dat probleem is in Meppel opgelost. "We zijn de enige in de wereld die dit houdbaar en stabiel kan produceren", vervolgt Le Fèvre. "Het bestond al lang, in de wetenschap is dit al bekend maar het was niet houdbaar te krijgen. En dat is ons gelukt, na zeven jaar onderzoek."