Bos blijft bij FC Emmen

Streep door rentree van Bos bij FC Emmen, beslissing over Jansen morgen

Het afgelopen seizoen kampte de 26-jarige middenvelder uit Stadskanaal met een aantal blessures. Toch speelde hij uiteindelijk acht duels in de eredivisie. Uitgerekend op het moment dat hij weer helemaal leek en in de basis zou beginnen tegen FC Utrecht in april raakte Bos opnieuw geblesseerd, waardoor hij in de resterende wedstrijden in de competitie ook niet meer in actie kwam.Wel kwam hij meerdere keren in actie in de reservecompetitie, waarin FC Emmen 2 kampioen werd.In totaal heeft Bos nu 51 wedstrijden voor FC Emmen achter zijn naam staan.