Hardlopers in Emmen moeten weer oppassen voor buizerd

Dat ondervond onder meer Jan Gerald Mulder vandaag tijdens zijn hardloopronde bij het Schietbaanbosje. "Ik had de buizerd al een tijdje zien vliegen. Door lawaai te maken wist ik hem de afgelopen dagen nog op afstand te houden, maar deze keer kwam hij recht op me af", vertelt de oud-speler en -trainer van handbalvereniging E&O. "Ik moest echt wegduiken."Mulder had van andere hardlopers al verhalen gehoord over de agressieve buizerd. "Dat gebeurde een stuk verderop, vandaar dat ik mijn route al had aangepast. Dat heeft dus niet geholpen. De komende tijd ga ik hier niet meer langs en loop ik een volledig andere route." Mulder heeft de gemeente Emmen een mail gestuurd over zijn confrontatie met de vogel.Het is niet voor het eerst dat hardlopers in de omgeving van Emmen onaangenaam worden verrast door een buizerd. Zo kwamen in april drie meldingen binnen van mensen die belaagd werden. Dat gebeurde langs het Oranjekanaal, tussen de Ermerweg en de Sluisvierweg. De gemeente adviseerde hardlopers toen een andere route te nemen.