Cel en tbs voor geweldsexplosie bij Leger des Heils Emmen

Voor poging tot doodslag bij een locatie van het Leger des Heils in Emmen eiste de officier van justitie tegen een 40-jarige Emmenaar een celstraf van 2,5 jaar en tbs met voorwaarden. De man schopte en sloeg een medebewoner tegen het hoofd. Dat had dodelijk kunnen aflopen, zei de aanklaagster.

De veertiger had al langere tijd problemen met deze medebewoner. "Hij gedraagt zich vervelend richting vrouwen", zei de man tegen de rechtbank. De man was aan het koken en stond even buiten het gebouw, met de pollepel in de hand. Na een woordenwisseling sloeg hij het slachtoffer met de lepel op het hoofd. Beiden raakten in gevecht.

Voortanden eruit

De 40-jarige man kreeg hulp van een 36-jarige medebewoner en een 24-jarige man uit West-Friesland. De jongste was bij de 36-jarige op bezoek. Het slachtoffer belde zelf de politie.

De agenten troffen de oudste verdachte aan op zijn bed. Zijn voortanden lagen in zijn handpalm. Hij sprak de politie verward toe. Het gevecht was door een bewakingscamera op beeld vastgelegd.

Veelpleger

Op deze camerabeelden stonden ook de beide andere verdachten. De 36-jarige man werd in de opvanglocatie aangehouden, de jongste op het Centraal Station in Amsterdam. Hij was weggelopen uit een instelling voor veelplegers. De aanklaagster vond hun rol kleiner, maar voldoende voor medeplegen aan poging tot doodslag.

De 36-jarige man hoorde een celstraf van dertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De jongste zou anderhalf jaar moeten zitten.

Lang strafblad

De 40-jarige verdachte is veelvuldig veroordeeld voor geweldszaken en huiselijk geweld. De man kampt met een persoonlijkheidsstoornis en een stoornis in cannabisgebruik. Het strafbaar feit kan hem in verminderde mate worden aangerekend. Eerdere behandelingen hebben weinig opgeleverd, ondanks de meewerkende houding van de man.

Tbs zonder een gedwongen verpleging moet afdoende zijn, zei de aanklaagster.

Te hoge eis

De veertiger liep in de proeftijd van een voorwaardelijke celstraf van een jaar en de 36-jarige man had nog drie maanden cel open staan. Die zouden ze beiden ook moeten uitzitten, vond de aanklaagster. Volgens de verdediging is de eis te fors en is poging tot doodslag niet bewezen.