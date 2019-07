Kunstenares uit Erica voltooit tweede portret van pistachenotendopjes

"Ik ben er minder obsessief mee bezig geweest", vertelt Meewisse. "De luipaard wilde ik binnen vier weken afronden, maar bij deze uil heb ik minder lange dagen gemaakt." Het voltooien van het tweede kunstwerk van pistachedopjes nam uiteindelijk zes weken in beslag. "Het was lastiger om dit kunstwerk te maken. Ik heb voor deze uil meer verschillende kleuren gebruikt dan bij de luipaard", zegt Meewisse.De kunstenares kreeg bij dit portret volop hulp bij het verzamelen van de pistachedopjes. Bij de Albert Heijn in de Groningse Oude Ebbingestraat, waar Meewisse tot afgelopen donderdag werkte, konden klanten de doppen in een grote pot deponeren. Zelf stond ze bovendien een middag in de winkel te werken aan de uil. "Dat was bijzonder om te doen. En ik ben er aardig door geholpen."Meewisse heeft de smaak te pakken en gaat later dit jaar beginnen aan een derde kunstwerk bestaande uit pistachedopjes. "Maar eerst richt ik mijn aandacht op de studie", zegt de Drentse, die deze zomer is toegelaten tot de kunstacademie. "In mijn portfolio had ik de luipaard opgenomen. Dat heeft ongetwijfeld geholpen bij de toelating", lacht Meewisse.