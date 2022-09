Laagvliegende helikopters trainen komende week boven Drenthe

Op maandag start de oefening in het Noorden, dat betekent dat er ook boven Drenthe laag wordt gevlogen. Dat kan volgens een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht overal boven Drenthe zijn. In de gemeenten Westerveld, Midden-Drenthe en Aa en Hunze komen de Apaches extra laag voor bepaalde trainingsdoeleinden. Een dag later wordt er getraind in Oost-Nederland, maar ook Hoogeveen kan die dag nog worden aangedaan.