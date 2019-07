Kunsthuis Secretarie opent overzichtstentoonstelling van Jan Kruis

"Dit is het levenswerk van Jan Kruis. Althans, een doorsnede. Want het is echt ongelooflijk veel wat deze man geschilderd en getekend heeft", zegt Mieke de Wit van Kunsthuis Secretarie. Naast de tentoonstelling in Meppel is er ook in Lunteren en het nieuwe museum in Orvelte aandacht voor Kruis. De Wit: "Dus fans kunnen hun hart ophalen deze zomer."De tentoonstelling in de Secretarie draagt de titel 'Jan, Jans en Jan Kruis, een groot overzicht in Meppel' en laat zien hoe veelzijdig Kruis was, zowel in zijn illustraties als in zijn schilderijen. "Deze tentoonstelling is heel belangrijk. Het is voor de hele familie", aldus bestuurslid Johan Nauta. "Kinderen vinden het mooi, maar volwassenen vinden het ook erg leuk omdat er heel veel werk in zit wat je ongetwijfeld van vroeger kent. Het is een heel publieksvriendelijke tentoonstelling, met fantastisch mooi werk."De tentoonstelling, waarvoor dochter Andrea Kruis speciaal de illustratie voor de affiche maakte, duurt tot en met zondag 27 oktober en is elke dinsdag tot en met zondag te bezoeken.