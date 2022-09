64-jarige man uit Ruinerwold verdacht van handel in illegale merkkleding

De politie heeft een 64-jarige man uit Ruinerwold aangehouden op verdenking van handel in illegale merkkleding.

Na een melding van mogelijke fraude bij een kringloopwinkel in Steenwijk, is de politie daar gaan kijken. Er werd een partij illegale merkkleding gevonden. Meerdere goederen zijn in beslag genomen, de politie onderzoekt de zaak.