Waterschap Vechtstromen: 'Injecteer afvalwater Schoonebeek zo dichtbij mogelijk in de grond'

Bij het winnen van olie in Schoonebeek moet het afvalwater zo dichtbij mogelijk in de grond worden geïnjecteerd. Dat zegt Waterschap Vechtstromen in een dringend advies aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw. De keuze waar de afvalputten zouden moeten komen, laat Vechtstromen aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).