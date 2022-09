Cel voor zware mishandeling op Raadhuisplein in Emmen

Een 21-jarige Emmenaar is voor een poging tot zware mishandeling op het Raadhuisplein in Emmen veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Tijdens het gevecht in augustus van vorig jaar zette de man een pistool op het hoofd van het slachtoffer en haalde de trekker over. Er gebeurde niets, het wapen was leeg.

Een discussie over een kapotte bril ging aan de mishandeling vooraf. De bril van het slachtoffer was stukgeslagen op een feestje in de buurt. De discussie ging verder op het Raadhuisplein, waar de Emmenaar zich ermee begon te bemoeien. Iemand in de groep had een pistool in zijn handen die door de man werd afgepakt.