Ondernemers profiteren van CH De Wolden: 'Ik krijg heel veel telefoontjes'

Onder meer de horeca profiteert flink, blijkt uit eigen onderzoek van de organisatie van CH De Wolden. De zogenoemde economische spin-off bedroeg bijna 2,4 miljoen euro in het afgelopen jaar.Dat betekent dat dankzij het paardensportevenement miljoenen worden uitgegeven. Van het geld werd 1,4 miljoen euro uitgegeven in gemeente De Wolden.Dat verhaal kan Annemieke Bergsma van bed and breakfast Drentse Krent in Veeningen bevestigen. "Elk jaar rond deze tijd zit ik helemaal vol. Voor mij is het heel goed merkbaar", vertelt ze. "Ik krijg heel veel telefoontjes." Haar B&B ligt op nog geen twee minuten rijden van het concoursterrein.Volgens de organisatie van CH De Wolden ging er in 2018 in totaal zo'n 300.000 euro naar horeca en verblijfsvoorzieningen in de buurt."Maar ook de verkoop vanuit de diverse stands op het concoursterrein was aanzienlijk. Gedurende negen concoursdagen werd in 2018 voor een bedrag van 135.000 euro op het terrein van het concours in Veeningen uitgegeven door bezoekers", zo laat de organisatie weten.Zelf draagt de organisatie ook bij aan de economische spin-off. Alleen al aan zaken als de huur en opbouw van tenten voor het stallen van paarden, horecavoorzieningen en tribunes werd bijna 100.000 euro uitgegeven. De organisatie besteedde vorig jaar ruim 200.000 euro aan prijzengeld, waarvan het meeste naar ruiters buiten de gemeente ging.En ook wordt er tijdens het concours hippique gehandeld in paarden. "Een bedrag van ruim 600.000 euro kwam voor rekening van de verkoop van veelbelovende jonge springpaarden en topveulens, die onder de hamer kwamen tijdens de jaarlijkse CH de Wolden Summer Sale", aldus de organisatie.