Nieuwbouw CBK Emmen ruim 1,5 miljoen euro duurder

Het Biochron is vorig jaar gesloopt. Op de plek waar vroeger haaien te zien waren, komt nu kunst. De ruimte van het voormalige en inmiddels gesloopte Biochron wordt het nieuwe CBK. De toekomstige expositieruimten van het CBK bevinden zich ondergronds en zijn via de bestaande trap en lift bereikbaar. De plek van het voormalige haaienbassin blijft herkenbaar doordat de vuistdikke glaswand grotendeels behouden blijft.

Het CBK zit nu tijdelijk in het Afrikahuis en in de oude melkfabriek in Noordbarge. De verwachting is dat het volgend jaar zomer kan verhuizen naar het nieuwe gebouw.