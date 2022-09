Drie koeien op een dag dodelijk aangevallen in Midden-Drenthe

In Wijster, Drijber en Bruntinge zijn op één dag drie koeien aangevallen, mogelijk door een wolf. Het zorgt ervoor dat getroffen boeren nadenken over het beschermen van hun dieren.

Een van de koeien was een tien maanden oud kalf van de Maatschap Woertink in Wijster. Daarom staan de kalveren daar vanaf nu de dag en nacht binnen, net als de volwassen koeien, zegt Gerda Woertink. In de winter gaan de koeien 's nachts sowieso op stal, maar na de aanval op haar kalf heeft Woertink besloten daar nu al mee te beginnen.

'Onrust in het veld'

Zes weken eerder werd bij deze boer ook al een kalf gedood. "Het voelt alsof je huisdier wordt gedood", vertelt ze. Ook schapen van een bevriende boer, die op het land van de Woertinks lopen, zijn al een paar keer aangevallen.

Haar man, Gerrit Woertink, trof het kalf 's ochtends aan. "Normaal gaan we niet zo vroeg kijken bij de koeien, maar er was onrust op het veld", vertelt Woertink. Het dier leefde nog en moest afgemaakt worden. DNA-onderzoek moet duidelijk maken of het inderdaad om een wolf gaat. Binnen tien weken wordt dit duidelijk.

Tweede koe in drie weken

In Drijber vond Henri van Vliet een open gevreten pink in een van zijn weilanden. "Dat zijn heftige beelden, daar word je niet blij van", reageert hij. Het is voor hem de tweede keer in drie weken tijd dat een van zijn dieren is gegrepen.