Iets meer dan helft van de Drenten tegen komst gedwongen azc

Op dit moment is er een landelijk tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers. Gemeenten zijn momenteel verantwoordelijk voor het creëren van huisvesting van statushouders. Mede doordat het niet lukt statushouders te huisvesten, zit de asielketen in Nederland verstopt. Statushouders die in Nederland mogen blijven, kunnen geen woonruimte krijgen en blijven daardoor noodgedwongen in asielzoekerscentra wonen. Daardoor is er te weinig plek voor nieuwe asielzoekers.