Bertha Bonder uit Ubbena is in een klap half miljoen euro rijker

Ze kan het nog maar nauwelijks bevatten, Bertha Bonder uit Ubbena, maar toch is het echt waar. Tijdens de laatste Postcodeloterij Miljoenenjacht ging ze er vandoor met een cheque van 488.000 euro. "Je staat daar en je ziet dat getal staan en je denkt: wat overkomt mij?" Op het terras van café Hingstman in Zeijen blikt ze terug op dat onvergetelijke moment. Nog steeds een beetje beduusd maar ook met een voortdurende glimlach van oor tot oor.

We gaan een 'daggie vot', dacht Bertha toen ze onlangs de uitnodiging van Miljoenenjacht kreeg. Er was een vak gereserveerd voor alle inwoners van postcode 9492, of terwijl: Ubbena. Samen met haar dochter Rianne en alle andere dorpsbewoners vertrokken ze in een bus naar Amsterdam. En dat Rianne mee was, dat was maar goed ook.