Miljoenenjachtwinnares Bertha: 'We gaan twee dagen weg, naar het Openluchtmuseum'

We gaan een 'daggie vot', dacht Bertha toen ze onlangs de uitnodiging van Miljoenenjacht kreeg. Er was een vak gereserveerd voor alle inwoners van postcode 9492, oftewel: Ubbena. Samen met haar dochter Rianne en alle andere dorpsbewoners vertrokken ze in een bus naar Amsterdam. En dat Rianne mee was, dat was maar goed ook.