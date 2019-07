Nick Bakker langer bij FC Emmen

Bakker terug op trainingsveld bij FC Emmen

Bakker, die in de zomer van 2016 de overstap maakte van FC Groningen, begint binnenkort dus aan zijn vierde seizoen in Drentse dienst. Vorig seizoen was hij één van de stabiele factoren in het team van Dick Lukkien dat 14e werd in het debuutjaar in de eredivisie. De 26-jarige Groninger speelde 33 van de 34 wedstrijden en was bovendien reserve-aanvoerder en zelfs captain in de beslissende wedstrijd in Tilburg tegen Willem II.Er was de afgelopen weken onduidelijkheid over de situatie rondom Bakker, maar speler en club hebben constant de intentie gehad om samen tot een nieuwe verbintenis te komen. Gisteren stond de speler voor het eerst sinds twee weken weer op het trainingsveld in Emmen.Bakker is tevreden met de nieuwe verbintenis. “Ik heb het altijd goed gehad bij FC Emmen. We zijn ook altijd in gesprek gebleven. Nu gaan we er samen weer een mooi seizoen van maken en met de club een volgende stap zetten.”Tijdens de open dag, die zojuist is begonnen, is Bakker ook van de partij. Om 11.30 uur is de spelerspresentatie van de eerste selectie.