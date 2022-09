Protestvlaggen Wapserveen verplaatst: 'Dit werkt door tot aan de keukentafels'

Randsector

Prinsjesdag heeft de situatie niet verandert, vindt Bolding. "Het was niet best. Voor de boeren niet, voor niemand niet, vind ik. Er wordt klauwenvol met geld uitgegeven, aan de raarste dingen. Ik had op meer duidelijkheid gehoopt. Over de energierekening thuis, maar ook over ons als sector. Want door de moeilijke situatie staat alles stil. Niemand durft nog vooruit te kijken of te investeren. En als ondernemer kun je eigenlijk niet stilstaan."

Bolding, zelf eigenaar van een mechanisatiebedrijf, noemt zichzelf de 'randsector'. "Ik ben geen boer, maar hang er direct aan vast. Ik heb een jongen in dienst. Dat is misschien een opvolger, maar het ziet er voor hem ook niet goed uit. Minder boeren betekent minder werk, dus dat kan hem ook zijn plek kosten. De randsectoren gaan ook een moeilijke tijd in. Dat geldt ook voor loonwerkers en transportbedrijven.

Oneerbiedig

Volgens Bolding blijven de omgekeerde vlaggen voorlopig het straatbeeld bepalen. In ieder geval tot de Provinciale Statenverkiezing in maart volgend jaar. "Het liefst zie ik dit kabinet vallen, maar dat gaat vast niet gebeuren. Dan maar via de verkiezingen. Via de provincie kun je wat andere poppetjes krijgen in de Eerste Kamer. Dat heeft weer invloed op de Tweede Kamer. Misschien dat dat wel helpt."