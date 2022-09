Assen: bijstandsgezinnen niet korten bij oudere thuiswonende kinderen

Jongeren uit bijstandsgezinnen in Assen kunnen voortaan langer thuis blijven wonen, zonder dat hun ouders te maken krijgen met een korting op hun uitkering. Dat stelt het college van B en W voor.

Sinds 2015 bestaat landelijk de kostendelersnorm. Maar uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat jongeren uit bijstandsgezinnen vaker het huis uitgaan zodra ze 21 worden dan hun leeftijdsgenoten. Dat is namelijk de leeftijd waarop de huidige kostendelersnorm is vastgesteld. Verdienen jongeren dan geld, dan krijgen hun ouders te maken met een lagere uitkering.

Reden voor jongeren om voor hun 21ste uit huis te gaan. Maar dat brengt hen op hun beurt in een lastige positie, omdat ze zichzelf moeten redden en er nauwelijks woonruimte is te vinden. Dit kan gemakkelijk leiden tot financiële problemen.

Assen loopt voor op landelijke wijziging

In de Tweede Kamer ligt momenteel een wetsvoorstel om de leeftijdsgrens voor kostendelers te verhogen van 21 tot 27 jaar. Naar verwachting zal een meerderheid van de Kamerleden deze wetswijziging steunen. De bedoeling is dat dit per 1 januari 2023 wordt ingevoerd.

Omdat de huidige kostendelersnorm in de praktijk kan leiden tot schrijnende situaties, willen B en W in Assen niet op deze wetswijziging wachten. In navolging van gemeenten als Rotterdam, Eindhoven en Arnhem vraagt het college toestemming aan de raad om tijdelijk buitenwettelijk beleid te voeren.

Geld al gereserveerd

Totdat de wetswijziging van kracht is, betaalt de gemeente Assen de kosten van het verruimen van de kostendelersnorm zelf. Daarvoor is al een bedrag van 168.000 euro gereserveerd. Volgens het college is dit bedrag voorlopig voldoende.