Onderzoek naar historisch 'koloniegeld' vertelt verhaal van extreme controle

Alles binnenshuis

Het koloniegeld diende een groter doel. Er was voor het bestuur een goede reden waarom werd overgegaan op 'eigen geld'. "Mensen die daar binnenkwamen, die hadden helemaal geen geld," legt Nijlunsing uit. "Ze konden niks kopen en waren nog steeds arm. Die kregen toen voor het eerst briefjes uitgereikt, winkelkaartjes, daarmee konden ze dingen kopen die daar in de winkel te krijgen waren."

In 1823 kwamen in Veenhuizen de eerste muntjes. Nijlunsing: "Huismunten, koloniegeld, zo heette dat. Wat de meeste mensen meteen merkten is dat je op die manier geen alcohol kon krijgen want de koloniewinkels verkochten dat gewoon niet."

Bovendien was het voor de Maatschappij van Weldadigheid zelf van groot belang dat mensen niet buiten de koloniën dingen konden kopen. "Zodat ze op die manier niet het zilvergeld lieten wegvloeien uit de beurzen van de Maatschappij van Weldadigheid. Het geld bleef strikt binnen de grenzen van de koloniën."

Er waren een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld Joodse mensen die koosjer eten nodig hadden, dat niet binnen de grenzen van de Koloniën van Weldadigheid werd geproduceerd, of bakkers die aan de deur kwamen en niet zelf onderdeel waren van de Maatschappij. Zij konden bij de administratie de munten omwisselen voor zilvergeld.

De maatschappij van Weldadigheid kon dus precies bepalen waar geld aan werd uitgegeven. Ze oefende controle uit. Dat ging volgens Geerts soms best ver. "Sparen was verplicht, dat moest iedereen doen. Maar dat ging in een grote pot. Dat kreeg je later uitgekeerd. Sommigen wilden daar niet op wachten, dus wat gingen ze doen? Ze gingen het zelf achter de hand houden voor een slechtere week. Dat vond de Maatschappij van Weldadigheid niet leuk dus ze gingen op alle munten stempels drukken zodat ze precies konden onderscheiden welke munten nog geldig waren. Sommige munten hebben daarom een stempel."

Inefficiënt en duur

Heel efficiënt was het systeem niet. Iedere kolonie had zijn eigen betaalsysteem met muntjes, briefjes en lootjes. Nijlunsing: "Dat was wel erg eigenaardig. Je had best voor de hele Maatschappij van Weldadigheid hetzelfde geld kunnen bedenken. Maar nee, ze hadden in Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen en Ommerschans allemaal hun eigen geld en dat was ook als zodanig herkenbaar."

Daarnaast was het betaalsysteem volgens Nijlunsing een hele dure operatie waarbij op een verkeerde manier zuinig werd gedaan. "Ze waren doodsbang dat ze te veel munten zouden slaan, maar het maakte ze niet uit hoe lang je daar mee bezig was. Ik noem dat 'penny wise pound foolish'." Dat gebeurde ook bij het materiaal waarvan de munten werden gemaakt. Zoals munten van gietijzer. Die waren groot, zwaar en ook nog eens erg breekbaar en gingen dus niet lang mee.

Expositie vraagt om goede beveiliging

Nijlunsing en Schackman deden vier jaar onderzoek in verschillende archieven. In de opslag van het Rijksmuseum in Vathorst lagen 250 munten waarvan niet bekend was dat het munten waren uit de Koloniën van Weldadigheid. Morgen verschijnen de resultaten van hun onderzoek in boekvorm. Ter gelegenheid daarvan is er in Museum De Proefkolonie een expositie met een dertigtal munten.