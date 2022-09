Emmen huurt huisjes op Parc Sandur voor opvang Oekraïners

De gemeente Emmen huurt vanaf 2 oktober tien vakantiehuisjes op Parc Sandur voor de opvang van zestig Oekraïense vluchtelingen. Het is de derde opvanglocaties voor Oekraïners in de gemeente. In het voormalige Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg en in het oude Esdal College aan de Angelsloërdijk in Emmen worden ook vluchtelingen opgevangen.