'Reuzenteek' duikt zo goed als zeker op in Odoorn

Onlangs werd het dier al gevonden in Duitsland en dus leek het slechts een kwestie van tijd voordat het dier ook in Nederland zou opduiken.Caroline Clement uit Borger vond het beestje, die officieel de hyalommateek heet. Hij zat op haar IJslandse paard, dat in de wei loopt bij Odoorn. "Ik haal dagelijks teken uit mijn paarden en ik zag meteen dat deze anders was. Hij heeft heel lange poten en hij was vooral heel snel."Dat laatste kan goed kloppen, want een groot verschil met de teken die we gewend zijn in onze omgeving - de schapenteek of hondenteek - is dat de reuzenteek actief op zoek gaat naar dieren of mensen. Het beestje kan rennen en herkent potentiële slachtoffers met zijn ogen op afstanden tot negen meter.Caroline heeft het dier in een buisje gestopt. Het leeft nog steeds. "Ik heb hem ook nog naast een normale teek gelegd en dan zie je een duidelijk verschil. Ook al had hij zich nog helemaal niet volgezogen."RTV Drenthe heeft de foto's van de teek voorgelegd aan bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research. Hij houdt zich al jarenlang bezig met teken. Volgens hem lijkt het er sterk op dat het inderdaad gaat om de reuzenteek."Er zijn vier kenmerken waardoor het er sterk op lijkt dat dit een hyalommateek is. Je kunt het onder meer zien aan het streepjespatroon op de poten en aan de grootte. Bovendien beweegt de teek zich snel volgens degene die hem heeft gevonden en zat het dier op een paard", aldus Van Vliet. Hij liet ook een collega naar de foto's kijken en ook die vermoedt dat het om een reuzenteek gaat.Medewerkers van de NVWA of het RIVM moeten nog onderzoek doen om uiteindelijk met honderd procent zekerheid te kunnen vaststellen dat het om de teek gaat. Hoe lang het duurt voordat die definitieve bevestiging er komt, is niet bekend.Volgens bioloog Van Vliet is het in elk geval bijzonder als het daadwerkelijk om de reuzenteek blijkt te gaan. "Hij is in ons land weleens aangetroffen in een ander levensstadium. Maar hij kon zich nog nooit ontwikkelen tot volwassen teek. Die volwassen teken zijn al wel eens in Duitsland aangetroffen."Deze teek kan waarschijnlijk niet de ziekte van Lyme overbrengen, maar brengt mogelijk wel ander ziekten met zich mee. Maar volgens Van Vliet hoeven we ons nog geen zorgen te maken."Als dit een reuzenteek is, is het nog een enkeling. Dat past wel in de lijn met wat er in Duitsland is gevonden. Je weet niet of het tot verdere voortplanting komt. Hij kan ook zijn meegenomen door een trekvogel."Toch wordt het leefklimaat in onze omgeving steeds beter voor de teek. "Het is een waterminnend beest. Je ziet dat hij steeds meer richting het noorden trekt. Klimatologisch wordt het hier steeds geschikter. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat hij zich hier gaat vestigen", aldus Van Vliet.De teek komt tot nu toe vooral voor in Noord-Afrika en Azië en ook in Zuid- en Oost-Europa.