Remkes presenteert 5 oktober uitkomst stikstofgesprekken

Johan Remkes komt op woensdag 5 oktober met zijn bevindingen naar aanleiding van de stikstofgesprekken tussen het kabinet en organisaties, waaronder die van boeren. Die bevindingen zijn belangrijk, omdat het kabinet zegt dat de invulling van het stikstofbeleid hier deels van afhankelijk is.

In welke vorm Remkes zijn aanbevelingen gaat presenteren, is nog niet bekend. In 2019 publiceerde hij al een rapport over stikstof genaamd Niet alles kan overal. Dit rapport bepaalde voor een belangrijk deel de verdere stikstofaanpak van het kabinet.

Discussie binnen kabinet

Ook nu zijn de uitkomsten van de gesprekken van belang, omdat die een discussie in het kabinet zullen moeten beslechten. CDA-leider en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zei recent in een interview dat bij het halveren van de stikstofuitstoot de deadline 2030 "niet heilig" is voor zijn partij. Die doelen staan in het regeerakkoord en zijn voor coalitiegenoot D66 juist heel belangrijk. De uitlatingen van Hoekstra leidde tot een spoeddebat in de Kamer én bonje in het kabinet. Het interview is "terzijde geschoven" in afwachting van waar Remkes mee komt, zei premier Mark Rutte vorige maand.

De brief met maatregelen om boeren perspectief te geven is recent uitgesteld, omdat het kabinet de conclusies van Remkes wil afwachten. Het vertrek van toenmalig landbouwminister Henk Staghouwer, die verantwoordelijk was voor de 'perspectiefbrief', zal volgens premier Mark Rutte geen verdere vertraging opleveren.

Vooralsnog is er nog geen opvolger voor Staghouwer: voormalig landbouwminister en huidig minister voor Armoedebestrijding Carola Schouten neemt zijn taken over. Tijdens de Troonrede op Prinsjesdag ontbrak het volgens Drentse boerenorganisaties aan perspectief.

Weinig enthousiasme over Remkes