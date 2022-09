Ruim één miljoen euro extra voor renovatie sportpark Odoorn

De renovatie van het sportpark in Odoorn valt duurder uit. Er is een bedrag van ruim één miljoen euro extra nodig om de huidige plannen te realiseren. De totale kosten komen hiermee uit op bijna 3,8 miljoen euro. De gemeenteraad ging vanavond akkoord met het beschikbaar stellen van extra budget. Alleen GroenLinks stemde tegen.

Het sportpark wordt flink onder handen genomen. Vier locaties voor een nieuw sportpark passeerden de revue, maar uiteindelijk bleek renovatie op de huidige locatie de meest ideale optie. De accommodatie wordt het gezamenlijke onderkomen van voetbalvereniging HOVC (net gefuseerd met Valther Boys) en tennisvereniging OKKO. De clubs nemen 350.000 euro van de renovatie voor hun rekening.

Extra geld voor bouw en verkeersontsluiting

Volgens Borger-Odoorn is er eenmalig 800.00 euro extra nodig voor de bouw van het clubgebouw en de veld- en terreininrichting. Daarnaast kost het aanpakken van de ontsluitingsroute en de verbetering van de verkeerssituatie nog eens 275.000 euro. Het gaat daarbij om de Hammeers- en Torenweg. In samenspraak met de verenigingen en omwonenden wordt onder meer de snelheid op verschillende plekken teruggebracht van vijftig naar dertig kilometer per uur.

'Prachtig, maar kostbaar plan'

"We vinden het een prachtig, maar kostbaar plan", zegt Ramon Kamps van Leefbaar Borger-Odoorn. "Acht ton omhoog, dat is een scheur in de broek. We hebben zorgen over bouwkosten en dan niet alleen over het sportpark. Wij zullen dit scherp in de gaten houden." Ook de andere raadspartijen maken zich zorgen over het duurder uitvallende sportpark en vooral over een mogelijke nieuwe kostenstijging in de toekomst.

Oppositiepartijen D66 en Gemeentebelangen dienden een motie in om grip op de kosten te houden. Deze motie werd later ingetrokken na toezeggingen vanuit het college. "Het budgetrecht lag, ligt en blijft bij de gemeenteraad. Als we een kostenstijging zien aankomen, zullen we daar actief bij u op terugkomen. We hebben de nadrukkelijke intentie om het voor dit bedrag te realiseren. Maar we zien allemaal hoe de wereld op dit moment in elkaar zit. Dat is het moeilijke in de ze tijd, garanties geven lukt niet", zegt wethouder Ankie Huijing-Van Tongeren.