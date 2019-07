Combinerace Yde: een weekend vol sleutelen, racen en plezier

De voorbereidingen voor de race begonnen gistermiddag al. Coureur Marcel van Leeuwen is dan druk bezig in de garage. Hij past zijn combine aan in de hoop dat hij een dag later een mooi resultaat gaat neerzetten. "Dit is klote", roept hij. Er blijkt te weinig ruimte te zijn voor zijn remschijven en past het aan met een slijptol.Elke dinsdagavond klussen de jongens van het team aan de combines. Soms moet er ook op zaterdagavond gewerkt worden, zoals nu. "We gaan al heel lang met elkaar om. We zitten allemaal op dezelfde lijn, dus dat gaat prima", vertelt teamlid Sander Zwiep.Het team heeft twee racemonsters met nummers 60 en 84. Die laatste heeft een motor die goed is voor 500 pk. "Je vraagt dan ook het maximale van de wagen", leggen de jongens uit. "Er gaat daarom ook wel eens iets kapot. Je zoekt altijd naar de grens"Linda de Jonge is er zaterdagavond ook bij. Zij doet zondagmiddag mee aan het damesklassement en rijdt op combine met nummer 60. Een grote zilverkleurige glimmende machine. "Ik probeer dit jaar Nederlands kampioen te worden."Deze ochtend komt het raceteam aan op het evenemententerrein van Yde-De Punt. Terwijl coureur Sander Zwiep nog een stuk droge worst wegwerkt kijkt Van Leeuwen zijn machine nog even na. Hij start zo als eerste. "Ik heb er zin in", zegt hij voordat hij de motor start en naar het begin van de baan rijdt.De gele vlaggen gaan omhoog en de baan is vrij. Het startlicht gaat op groen. Ronkende motoren galmen over het terrein. Nummer 84 lijkt het goed te doen. Hij zit dicht op de voorste rijder.De vriendengroep kijkt vol spanning naar de race. Opeens gaat de combine van Van Leeuwen naar de kant. "Het lijkt niet zo goed", zeggen de jongens. "Volgens mij ligt het wiel eraf."En dat blijkt ook zo te zijn. Met een takelwagen wordt de combine naar de kant gesleept. "Volgende keer beter", zegt Van Leeuwen. "Het hoort erbij", legt De Jonge uit.Ook de tweede combine gaat met pech aan de kant. Een lekke band en een gebroken ketting is het euvel. "Het komt wel weer goed. De jongens weten het altijd voor elkaar te krijgen", zegt de vrouwelijke coureur.Binnen een ongeveer een uur heeft Van Leeuwen zijn wiel weer vast gelast. En ook de binnenband van de tweede combine is al snel vervangen. Het team is weer klaar voor een volgende race.