"Zonder vrijwilligers geen Europees Kampioenschap in Veeningen"

Trots loopt Pluijter over het terrein. Hier en daar maakt hij een praatje. Met de stalmeester, met de stewards, met juryleden. Hij kent iedereen. "Gelukkig mag ik nu zeggen dat het toch heel goed gelukt is", zegt Pluijter trots. "Gelukkig heb ik heel veel tevreden mensen gehoord."Die mensen konden niet tevreden zijn zonder de bijna tweehonderd vrijwilligers, weet Pluijtert. "De vrijwilligers zijn nog veel belangrijker dan dat wij, het bestuur, zijn. Die vrijwilligers, die wij hier hebben en dat zijn er met deze kampioenschappen erbij 198, dat is gewoon top. Als wij die vrijwilligers niet hadden, dan hadden wij en geen Europees Kampioenschap in Veeningen, maar dan was er ook zeker geen CH De Wolden. Dat is echt de kern waar wij op draaien."Achter de schermen gebeurt heel wat, waar je als bezoeker van het terrein in Veeningen niets van merkt. Zo zijn er stewards die alles in goede banen leiden, maar ook iemand die op de paarden in de stallen let. "Ik ben het aanspreekpunt op stal", vertelt stalmeester Kees van Veldhuizen. "Als een paard een veearts nodig heeft, dan moet ik zorgen dat de veearts komt. Zo ook met de hoefsmid. En hebben ze zaagsel of hooi nodig, dan komen de ruiters ook bij mij."De stewards staan op de inrijbaan. Daar kijken zij of alles verloopt zoals is afgesproken. "We staan meestal in het midden van de piste om de ruiters te helpen", vertelt steward Har van der Velde. "Het wordt steeds belangrijker om mensen zoals ons te hebben, want de bezoekers worden ook steeds kritischer. Ze vragen ons dan hoe wij met paarden omgaan, wij doen dat zoals dat is afgesproken met de ruiters en de federaties."Van over de hele wereld komen niet alleen ruiters, maar ook andere betrokkenen naar het EK. Het Franse jurylid Patrice Alvado is er één van. De organisatie heeft volgens hem de zaakjes goed op orde. "Alle faciliteiten voor de paarden zijn goed geregeld", vertelt hij in goed Engels. "De grond in de springbak is goed, de stallen zijn erg fijn. Het is allemaal goed zo."Als je alleen al een rondje over het terrein loopt, hoor je meer andere talen dan dat je Nederlands hoort. Op de tribune zitten Duitsers, Belgen, Oekraïners, noem het maar op. Pluijtert vindt het niet alleen hartstikke leuk dat zij aanwezig zijn, maar noemt ook nog dat vooral de ondernemers in de buurt van Veeningen profiteren van hun komst.Deze week is Pluijtert dus druk met het EK springen voor jonge ruiters. Maar daar blijft het niet bij, want dit evenement wordt vervolgd met het reguliere CH De Wolden.