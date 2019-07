Lift in Asser wooncomplex weer buiten werking: 'Mensen zitten opgesloten'

De storing is ontstaan door wateroverlast in de parkeergarage van DNK. "Na de regenbui van vrijdagavond hebben wij te maken met een lift die het niet doet", zegt bewoonster Roelie Nevels. "De -2 etage van de parkeergarage liep vol en het water is in de liftschacht gestroomd." Een storingsmonteur wist de lift vooralsnog niet aan de praat te krijgen."Het is chaos. Nu de lift buiten werking is, zitten mensen opgesloten die geen trap kunnen lopen", klaagt Harry de Jong, een andere bewoner van het complex. Hij heeft bovendien geluidsoverlast van een pomp die het water opzuigt. "Het geeft veel lawaai, net een boormachine. Ik slaap met oordoppen in, maar dat helpt niet. Ik heb meer dan 7 klachten de deur uit gedaan en 10 telefoontjes gepleegd, maar ik kom geen steek verder."Marcel van Halteren, manager van woningverhuurder Actium, omschrijft de situatie als 'waardeloos'. "Maar een lift in werking stellen als het onveilig is, is nog waardelozer." Onderhoudsbedrijf Klok en liftproducent Otis zijn volgens Van Halteren gisteren en vandaag wezen kijken in de parkeergarage. "Zij constateerden dat de schacht droog maken geen effect heeft. Het water uit de parkeergarage loopt direct de schacht weer in. Dat betekent dat wij niks kunnen of mogen tot het droog is."Voorlopig moeten de bewoners dus blijven wachten op een oplossing. Van Halteren: "Opgesloten zitten is heel naar, maar het waren ook uitzonderlijk zware buien." De lift laat het echter wel vaker afweten en dat is extra vervelend omdat in het complex vooral ouderen wonen, die moeite hebben met alle trappen. "Of er een constructiefout in de garage zit, kan ik niet beoordelen", zegt Van Halteren. "De eigenaar is de gemeente en die moet daarmee aan de gang."