De Staat van Drenthe: Is er toekomst voor Drentse schapenhouders?

In De Staat van Drenthe praat presentatrice Marjolein Lauret met verschillende gasten over de komst van de wolf en de onrust die dat met zich meebrengt. Met name schapenhouders in Zuidwest Drenthe maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Aan tafel: gedragsbioloog Diederik van Liere over aangeleerd gedrag van de wolf, schapenhouder Marjoke Oenema over de ingrijpende beslissing om het aantal schapen drastisch te verminderen, RTV Drenthe-journalist Wouter Westerveld over de onrust in Zuidwest Drenthe en onderzoeksjournalist Bram Koster zoekt uit of geruchten over de wolf kloppen of niet.