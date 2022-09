'Een wolf is niet voorgeprogrammeerd om schapen te doden, dat leert 'ie van z'n ouders'

"Het is heel belangrijk dat de wolf weer terug is. Het is goed voor de biodiversiteit. Maar het is óók heel belangrijk dat de wolf specifiek kiest voor de natuur en niet voor de bebouwde kom." Dat zegt gedragsbioloog Diederik van Liere in het TV Drenthe-programma De Staat van Drenthe.

In Drenthe worden schapen steeds vaker het slachtoffer van de wolf. Met name schapenhouders in Zuidwest-Drenthe worden veelvuldig geconfronteerd met aangevreten en dode schapen. In het Drents-Friese Wold leeft sinds enige tijd een roedel wolven.

Vraag die nooit gesteld is

"Die wolven zijn schapendoders", zegt Van Liere. "Maar laten we de nuance niet uit het oog verliezen. In Nederland lopen ook veel wolven rond die géén schapen doden. Hoe kan het dat die wolven iets anders te eten kiezen? Bij dezelfde dichtheid van mensen en schapen? Die vraag wordt nooit gesteld, maar is juist een heel belangrijk gegeven. Als je begrijpt waarom die andere wolf voor dat andere eten kiest, dan kan je daarop gaan sturen. Dan kan je preventieve maatregelen nemen zodat komende wolvengeneraties de schapen links laten liggen."

Pa en ma Wolf

Aangeleerd gedrag is daarbij heel belangrijk. Wat leert een welp van zijn vader en moeder? "Het begint bij de opvoeding van de wolven. Een wolf is niet voorgeprogrammeerd om schapen te doden. Dat leert 'ie van zijn ouders."

Daar is onderzoek naar gedaan. "De opvoeding van de welpen duurt, net als bij mensen, vrij lang. Ze zitten minstens tien maanden bij pa en ma. Van hun ouders leren ze op prooien te jagen. Dat kan een ree zijn, maar ook een schaap. Als het wolvenjong dan uiteindelijk het nest verlaat heeft 'ie een referentiekader van zijn ouders meegekregen: 'dit is eten'. Zo'n wolvenjong kent dan de geur en smaak van een schaap; hoe je daarop moet jagen en hoe je het moet doden. Allemaal geleerd van z'n ouders."

Van Liere waarschuwt dat alle aandacht gaat naar de wolven die schapen doden, terwijl er ook wolven door Drenthe lopen die dat niet doen. "Maar omdat we daarvan niet zien wat ze dan wel eten, horen we daar niets over."

Eén oplossing is geen oplossing

Het moet een wolf dus moeilijker gemaakt worden om een schaap te pakken. Hoewel meerdere schapenhouders wolfwerende hekken om hun land hebben staan, komen er toch aanvallen voor. Van Liere vindt dat de overheid blind staart op bescherming door middel van hekken en stroom. Hij heeft andere opties bedacht , in samenwerking met Sloveense onderzoekers.

Een optie om de wolf te weren van de kudde, is om schapen hoger te zetten. "Een ding wat een schaap heel goed kan en een wolf niet; is klimmen. Je kunt bijvoorbeeld een helling bouwen van hooibalen. Stel je dan eens voor dat de wolf omhoog kijkt en een stel dreigende schapenkoppen ziet. Dan komt 'ie echt niet omhoog."