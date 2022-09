Uitslag Wat vind jij: Meerderheid wil geen extra uren werken voor een bonus

Met een bonus werknemers verleiden om extra uren te gaan werken, het kabinet doet er onderzoek naar. Het zou de krapte op de arbeidsmarkt moeten tegengaan. Maar de meeste deelnemers aan Wat vind jij zien het niet zitten.

Bijna 57 procent van de stemmers heeft geen trek om extra uren te maken voor een bonus, een duidelijke meerderheid dus. In totaal brachten bijna 1000 mensen een stem uit.

Prikkel

De voltijdsbonus is een extraatje voor degenen die besluiten extra te gaan werken. Als bijvoorbeeld een leraar nu parttime werkt, moet een financiële prikkel hem of haar over de streep trekken om fulltime te gaan werken. Zo wordt het lerarentekort tegengegaan, is het idee.

Het College voor de Rechten van de Mens zegt dat een bonus discriminatie in de hand kan werken, er wordt verschil gemaakt tussen mensen die voltijd en deeltijd werken, in de praktijk vaak een verschil tussen mannen en vrouwen. En er zitten meer haken en ogen aan het idee, want wat te doen met mensen die al fulltime werken? En wie draait op voor de kosten?

De voltijdsbonus is in eerste instantie gericht op de zorg en het onderwijs, waar het personeelstekort groot is.