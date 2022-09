Wat vind jij: Voor een bonus zou ik extra uren willen werken

De Tweede Kamer wil dat het kabinet haast maakt met het onderzoek, meldt het Parool. De voltijdsbonus is in eerste instantie gericht op de zorg en het onderwijs, waar het personeelstekort groot is.

De voltijdsbonus is een extraatje voor degenen die besluiten extra te gaan werken. Als bijvoorbeeld een leraar nu parttime werkt, moet een financiële prikkel hem of haar over de streep trekken om fulltime te gaan werken. Zo wordt het lerarentekort tegengegaan, is het idee.