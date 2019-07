FC Emmen hoopt op snel akkoord met Hiariej, terugkeer Jansen onduidelijk

We hebben spelers gehaald met groeipotentie, spelers die multifunctioneel zijn en een kwaliteitsimpuls leveren. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over de aanwinsten

Wanneer Hiariej tot een akkoord komt heeft Dick Lukkien nog maar één wens over: een rechter centrale verdediger. "We hebben een drietal lijntjes uitgegooid", laat FC Emmen voorzitter Ronald Lubbers weten.Inclusief die verdediger telt de selectie van FC Emmen 27 spelers. "Ik ben tevreden over de groep", aldus Lukkien. "We hebben spelers gehaald met groeipotentie, spelers die multifunctioneel zijn en een kwaliteitsimpuls leveren. Bovendien zijn het spelers die bij ons passen."Lukkien vervolgt: "Het is nu zaak om vastigheden in te slijpen. Vandaag zijn we bijvoorbeeld ook gestart met spelers die in principe ook bij de eerste 15 zullen zitten. De komende week gaat het gas er vol op, want er kan fysiek gezien nog wel een tandje bij." Dat gaat de Drentse club doen in Delden, waar Emmen een kort trainingskamp heeft na het duel van dinsdag tegen FC Groningen (in Rolde). "Zo'n trainingskamp is ideaal in deze voorbereiding. Het is goed om even op elkaars lip te zitten. Zo kunnen de spelers elkaar snel beter leren kennen."De selectie van FC Emmen telt, door de nieuwe aanwinsten, nogal wat nationaliteiten. "Het is een mix van Nederlands, Duits en Engels hoe we communiceren, maar gelukkig heb ik vaak op de camping in Duitsland gestaan en met Engels probeer ik me te redden", lacht Lukkien. "Maar de Nederlandse kernwoorden, die essentieel zijn in het voetbal, moet iedereen onder de knie krijgen. De rest vullen we wel aan met Engels."Aanvoerder Anco Jansen ontbrak vanmiddag tegen Almere City FC. De aanvallende middenvelder, die al sinds het einde van het afgelopen seizoen kampt met een knieblessure, deed in de voorbereiding nog niet mee met de groepstraining. Jansen: "Op zich gaat het wel goed, maar verder kan ik er nog niet zoveel over zeggen. Natuurlijk hoop ik er de eerste competitiewedstrijd bij te zijn, dat lijkt me logisch. Maar het seizoen duurt langer dan de eerste wedstrijd. Het is heel simpel, ik moet doen wat verantwoord is."