Verkoop sensornetwerk in Assen zo goed als rond

De naam van de koper blijft nog even geheim, zolang de deal nog niet officieel getekend is. Maar het glasvezelnetwerk van de failliete stichting Sensor City in Assen is zo goed als verkocht.

Laatste beslissende stap was het besluit van de gemeente Assen. Die blijft gebruikmaken van het sensornetwerk voor haar parkeergarages en verkeerslichten. Die draaien op dat netwerk.Als alles meezit wordt de verkoop van het sensornetwerk nog deze maand definitief afgerond, is de verwachting van curator Jeroen Reiziger.Vaststaat in elk geval dat de serverkast met alle verbindingen ook in het stadhuis van Assen mag blijven staan. Een paar maand geleden leek het er nog op dat de gemeente de verbindingskast eruit wilde hebben, en dat dreigde een ingewikkelde klus te worden. Maar uiteindelijk is die eis weer ingetrokken, en mag de koper de serverkast in het stadhuis laten zitten.Ook blijft de gemeente Assen net als de afgelopen jaren gebruiker van het sensornetwerk. Ondanks het faillissement van de Stichting Sensor City in 2017, kon Assen tegen betaling gebruik blijven maken van het netwerk. Zo konden de parkeergarages van de gemeente en de verkeersregelinstallaties erop blijven draaien.Afgelopen week heeft de raad ermee ingestemd dat dit in de toekomst ook zo blijft. De beoogde koper van het glasvezelnetwerk krijgt er van de gemeente jaarlijks 45.000 euro voor. Curator Jeroen Reiziger zegt dat dit besluit de laatste stap is geweest, om de overname van het sensornetwerk eindelijk af te wikkelen.Twee jaar geleden ging het ambitieuze project Sensor City ten onder aan financiële tekorten.