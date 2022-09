Bestuurder van auto die woning in Assen ramde had gedronken

De automobilist die gisteren een woning in Assen ramde, had te veel gedronken toen hij achter het stuur stapte. De man is op vrije voeten, maar wordt verdacht van rijden onder invloed.

Er raakte niemand gewond, maar de schrik zit er nog goed in bij de bewoner van de woning aan de Lekstraat in de wijk Pittelo. Toen hij gisteravond voor de televisie zat, reed er plotseling een auto door de zijgevel.

"Het was echt een harde klap", vertelt de bewoner, die de ochtend na het ongeluk nog wat beduusd naar de zijkant van zijn huis kijkt. Door de klap is er een flink gat ontstaan in de bakstenen muur van de woning. Ook een stuk van de schutting is verwoest.

Kind op schoot?

De veroorzaker van het ongeluk is een 33-jarige man uit Assen. Verschillende getuigen meldden dat bij het ongeluk ook een kind is betrokken. Dat zou op schoot hebben gezeten bij de bestuurder.

"Die verhalen hebben wij ook gehoord", laat een politiewoordvoerder weten, maar het verhaal bevestigen wil de politie niet. "De verantwoordelijkheid ligt bij de man, het proces-verbaal is nog niet opgemaakt, het is nog in onderzoek."

Ongedeerd

Volgens de bewoner zaten er in ieder geval twee meisjes in de auto. "Het eerste wat ik na de klap deed, was naar buiten rennen om te kijken hoe het met de mensen in de auto ging. De bestuurder had gelukkig niets, één van de twee meisjes die bij hem in de auto zaten had wat schrammen. Maar verder waren ze ongedeerd."

Inmiddels is het gat afgedekt met houten platen en het huis is gestut met metalen balken. Vertegenwoordigers van woningcorporatie Actium nemen de schade op. Voor de bewoner rest nu vooral nog een heleboel geregel.

Geluk bij een ongeluk