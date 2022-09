Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Zaterdag openen veel azc's in Nederland hun deuren in het kader van Burendag. In Drenthe kun je onder andere een kijkje nemen in de azc's in Hoogeveen, Assen en Emmen. Je kunt bewoners van het azc ontmoeten en een indruk krijgen krijgen van het dagelijks leven in een azc. Er zijn rondleidingen workshops en kinderactiviteiten. Van 13.00 tot 16.00 uur. Kijk op de site van het coa voor meer informatie en alle locaties.