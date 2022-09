Nobelprijswinnaar Feringa doet proefjes op De Nieuwe Veste in Coevorden

Vanmiddag was het aan de leerlingen van De Nieuwe Veste om Feringa vragen te stellen tijdens een College Tour-setting in de schoolzaal. Daarna deden zij onder toeziend oog van Feringa en zijn studenten proefjes in het laboratoriumlokaal. Docent Ton Soppe is trots dat de Nobelprijswinnaar de school bezoekt: "Maar leerlingen vonden het ook spannend om hem een vraag te stellen. Uiteindelijk denk ik dat ze er veel van geleerd hebben. De boodschap is: voor iedereen liggen er kansen, of je nou vmbo doet, of havo of vwo. Het gaat erom dat je enthousiast, nieuwsgierig en ambitieus bent."