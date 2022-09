Moeten inwoners Drenthe over vier jaar miljoenentekort provincie ophoesten?

Geldzorgen lijkt de provincie Drenthe niet te hebben. Nog niet. Voor de komende jaren wordt geschat dat er meerdere miljoenen overblijven. Miljoenen die vrij besteed mogen worden. Tot 2026. Dan verwacht de provincie een tekort van 14 miljoen euro. "Moeten inwoners dat gat gaan vullen", vraagt provinciebestuurder Nelleke Vedelaar zich af. "Dat denk ik toch niet."

De reden van het tekort is dat Den Haag met een nieuwe verdeling komt van geld naar provincies en gemeenten. "Nu is het zo dat gemeenten en provincies meer geld krijgen als het Rijk meer geld uitgeeft. Als het kabinet bezuinigt, krijgen we ook minder geld", legt Vedelaar het huidige 'betaalsysteem' van Den Haag aan de provincies en gemeenten uit. "Maar dit stopt per 2026."

Minder geld vanuit Den Haag

Hoe het er vanaf 2026 allemaal uit komt te zien, is veel te technisch om op te schrijven. Maar het gevolg is wel duidelijk. Provincies en gemeenten krijgen dan 4 miljard euro minder dan ze volgend jaar krijgen. Het gevolg voor Drenthe is dus dat er een tekort dreigt van meer dan 14 miljoen euro. En dat was eigenlijk nog meer.