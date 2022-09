Bedrijf gaat in Emmen natuurlijk alternatief voor plastic maken: 40 nieuwe banen

Pacques Biomaterials vestigt zich op het GETEC PARK.EMMEN-terrein. Daar gaat het een installatie bouwen om een biologisch afbreekbaar biopolymeer te maken. Dat gebeurt eerst met een kleinere demo-installatie die volgend jaar klaar moet zijn. Daarna gaat het bedrijf een commerciële fabriek bouwen, die in 2026 gebruikt kan worden. De totale investering is naar verwachting zo'n 58 miljoen euro.

Pacques Biomaterials werkt nu nog vanuit Balk. "We kiezen voor Emmen omdat hier alles samenkomt", doelt manager Joost Pâques op de al aanwezige groene chemie. "Alles is hier aanwezig en elke keer als we Emmen bezoeken, worden we nog enthousiaster." De gemeente Emmen, de provincie Drenthe en GETEC PARK.EMMEN zijn ook blij met de komst van het bedrijf.