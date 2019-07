Renate Snoeijing nieuwe directeur Huus van de Taol

Snoeijing is 43 jaar en geboren in Witteveen. Ze was een van de 28 sollicitanten voor de functie. "Het praten van de streektaal is haar met de paplepel ingegoten en ook het schrijven van het Drents gaat haar goed af", licht het Huus van Taol haar aanstelling toe.Snoeijing is momenteel marketingmanager bij de Martini Hotel Group in Groningen en werkte voorheen als manager bij onder meer Bizztravel en Landal GreenParks.Jan Germs, al jaren het gezicht van de streektaalorganisatie, is vanaf 1 september geen directeur meer, maar werkt nog wel een jaar door om zijn opvolger in te werken.