Buurt Gieten grotendeels positief over noodopvang asielzoekers

Bewoners van de Verlengde Asserstraat in Gieten staan grotendeels positief tegenover de komst van een noodopvang voor asielzoekers bij hen in de straat. De stemming tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeente gisteravond was goed, zeggen meerdere bewoners die aanwezig waren.

Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, gaat Aa en Hunze maximaal vijftig asielzoekers opvangen in een voormalige zorgboerderij van zorgaanbieder Cosis. Het is de bedoeling dat de noodopvang in de tweede helft van oktober beschikbaar komt en is bedoeld voor een half jaar. Wel is er nog een optie tot verlenging met opnieuw een half jaar.

'Ze kunnen er zo in'

"Men is van harte welkom in de buurt", zegt een oudere dame. Zij en haar man wonen naar eigen zeggen 'het langst van iedereen' aan de Verlengde Asserstraat. "Ik heb in het verleden wel eens binnen in het gebouw gekeken, toen was het nog een hotel. De gemeente hoeft er weinig aan te doen: ze kunnen er zo in."

Een andere buurvrouw zegt ook positief tegenover de komst van de asielzoekers te staan, al kwam de brief van de gemeente met daarin de aankondiging dat er een noodopvang komt wat onverwacht. "Het overviel me een beetje, maar eigenlijk vind ik het wel het een prima idee. Het is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt in de wereld en dan is dit het minste dat je kunt doen."

'Liever geen veiligelanders'

Bij sommige buurtbewoners zijn er wel wat zorgen over de komst van de asielzoekers, met name als er veiligelanders naar Gieten zouden komen. Dat zijn mensen uit landen die Nederland als veilig beschouwt, zoals Marokko of Tunesië, die nagenoeg kansloos zijn voor het krijgen van een verblijfsvergunning.

"Wat je uit Ter Apel hoort, heeft me wel wat bang gemaakt", vertelt een dame die nog maar pas in de buurt is komen wonen. "Ik ga hier in het bosje graag wandelen met mijn hond en ik wil me wel veilig voelen. Haar man vult haar aan: "We willen hier gewoon veilig en vertrouwd wonen. Al snap ik ook wel dat mensen onderdak moeten hebben."

Gerustgesteld

Op de bijeenkomst was een mogelijke komst van veiligelanders volgens meerdere buurtbewoners een belangrijk punt. Een enkeling ziet het liefst helemaal geen asielzoekers naar Gieten komen, maar voor de meesten is dat laatste geen enkel probleem.

"Maar de gemeente heeft ons verteld dat ze willen proberen om hier vrouwen en kinderen te huisvesten. En er komen camera's en een beveiliger", vertelt een bewoner. "Dat heeft ons min of meer gerustgesteld. Al zou ik wel graag zwart op wit van de gemeente willen zien dat de mensen hier tijdelijk blijven."

Veiligheidsmaatregelen

Een woordvoerder van de gemeente Aa en Hunze bevestigt dat er veiligheidsmaatregelen worden getroffen rondom de noodopvang. "Vooral in de opstartfase willen we een beveiliger inhuren. Er zullen camera's komen bij de hoofdingang en de nooduitgang, maar we gaan niet de hele buurt volhangen." Ook komt er mogelijk wat extra verlichting, wordt er een buurtapp opgestart en is er 24 uur per dag een locatiemanager bereikbaar, vertelt de woordvoerder.