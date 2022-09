Jumbo-topman treedt tijdelijk terug als algemeen directeur

Frits van Eerd trekt zich tijdelijk terug als algemeen directeur van supermarktketen Jumbo. Dat is besloten na overleg met zijn familie en de raad van commissarissen, meldt Jumbo in een verklaring. "Dit is in het belang van Jumbo en maakt het ook mogelijk voor Frits om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie." De topman was een van de mensen die werden gehoord in een omvangrijk witwasonderzoek van de fiscale opsporingsdienst FIOD.

Hoofdverdachte in die zaak is Theo E. uit Gasteren, een bekend gezicht in de motorcrosswereld. Hij zit als enige nog zeker tot volgende week vrijdag vast. Afgelopen zondag werden Van Eerd en een 57-jarige vrouw uit Gasteren vrijgelaten. Zij blijven nog wel verdachten in de zaak.

Vijf andere verdachten die ook werden opgepakt, zijn eerder al vrijgelaten. Het gaat om een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, een 33-jarige man en een 46-jarige man uit Assen en een 68-jarige man uit Rosmalen. Ook zij blijven nog verdachten.

Witwassen

Vorige week dinsdag werden op meerdere plekken in Nederland doorzoekingen uitgevoerd in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de FIOD en het OM. Onder meer de woning van Theo E. in Gasteren en die van Jumbo-baas Van Eerd in Heeswijk-Dinther werden doorzocht.

Het onderzoek richt zich op constructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dat zou volgens het OM zijn gebeurd via "onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosswereld". Ook is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

Aansturing Jumbo