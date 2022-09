Park Dwingeland vormt na metamorfose 'de groene longen van Hoogeveense binnenstad'

Vijftien jaar geleden werd Park Dwingeland in Hoogeveen zwaar getroffen door een valwind. Jaren werd gewerkt aan herstel van het park en morgen wordt daarbij stilgestaan bij de officiële opening.

De wind knakte de bomen in het park als lucifers tijdens het bijzondere natuurverschijnsel in 2007. De ravage werd tijdelijk omgetoverd tot kunstproject en daarna begon het jarenlang plannen maken. Van de ravage is niks meer te zien. "Wat stuk was, is weg", zegt Grietje Loof van Stichting Park Dwingeland. "Er staat nog een aantal bomen die het hebben overleefd. Dat is wel mooi. Hele oude joekels."

Opbouw

De Stichting Park Dwingeland werd in het leven geroepen om geld bij elkaar te krijgen om het park op te knappen. Want plannen bleken er genoeg. "Het grote probleem was, hoe krijg je het geld bij elkaar. Als je fondsen wil werven moet je een stichting of vereniging oprichten. Vier buurtbewoners hebben de schouders eronder gezet."

Met de gemeente, scholen en de Rotary werden plannen gesmeed. De Rotary legde geld in op voorwaarde dat het een inclusief park werd. Een punt dat aanvankelijk niet in de plannen was opgenomen. Het park is dus geschikt voor mensen met een beperking. "Een pluspunt", noemt Loof het.