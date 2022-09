Drenthe werkt met 20 à 30 deskundigen alvast aan stikstofplannen

Drenthe wacht niet op geld vanuit Den Haag om alvast bezig te gaan met de stikstofaanpak. Ze heeft alvast 3,6 miljoen euro uitgegeven om een team van deskundigen te strikken. Het gaat om een team van zo'n 20 à 30 medewerkers.

"In een tijd van personeelskrapte", zegt provinciebestuurder Nelleke Vedelaar. "Je moet je dus een goede werkgever tonen. Deze mensen zijn nu zeer gewild." Maar het is de provincie gelukt om een team samen te stellen. Overigens is die 3,6 miljoen niet alleen aan het team uitgegeven, maar is ook een gedeelte opgegaan aan onder meer processen.

Dat team gaat onder meer in gesprek met boeren, maar gaat vooral aan de slag met alle stikstofplannen. Er wacht namelijk een deadline. Voor 1 juli 2023 moeten alle provincies met plannen komen om stikstof te verminderen.

Den Haag compenseert, toch?

Drenthe heeft dit geld uitgegeven met in het achterhoofd dat Den Haag dit wel gaat compenseren. "Daar vertrouwen we enigszins op", verwoordt Vedelaar het. Maar het is nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet de provincies gaat compenseren voor de loon- en uitvoeringskosten om tot de stikstofplannen te komen. Drenthe wacht daar dus niet op en geeft alvast het geld uit.

"Duidelijk is al wel dat we 1,2 miljoen euro vergoed krijgen", zegt Vedelaar. Een derde dus. Mocht de rest uitblijven, dan hoeft het stikstofteam zich toch geen zorgen te maken over hun baan. De provincie kan dit namelijk wel opvangen.

'Sorry boeren'