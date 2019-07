'Reuzenteek draagt mogelijk ebola-achtig virus'

"Daarom maken we ons zorgen over de vestiging van de reuzenteek in ons land. De ziekte komt al voor in Zuid-Europa en die wil je hier gewoon niet hebben", zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research.Of het in Odoorn gevonden beestje daadwerkelijk een reuzenteek is en of het het virus draagt, moet nog onderzocht worden. "Ik neem aan dat het RIVM en de NVWA daar naar zullen kijken."Caroline Clement uit Borger vond het beestje, dat officieel de hyalommateek heet. Het zat op haar IJslandse paard, dat in de wei loopt bij Odoorn. Volgens bioloog Van Vliet lijkt het er sterk op dat het inderdaad om een reuzenteek gaat. "Je kunt het onder meer zien aan het streepjespatroon op de poten en aan de grootte."Het zou voor het eerst zijn dat er een volwassen reuzenteek in Nederland gevonden is. Dat gebeurde al wel eens in Duitsland. Mogelijk is het dier via een trekvogel in ons land terecht gekomen.