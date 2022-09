Emmen trekt deels stekker uit kerstlichtjes binnenstad

De sfeerverlichting in de binnenstad van Emmen wordt dit najaar iets soberder dan voorgaande jaren. Door de hoge energieprijzen gaat de kerstverlichting iets later op de dag aan, en iets eerder uit.

"We moeten zuiniger omgaan met energie", zegt binnenstadmanager Laurens Meijer. Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad betaalt de verlichting en de stroom. "Die heeft een beperkt budget dus besparen op kerstverlichting is voor de hele club weer van belang."

Helemaal de stekker uit de kerstlichtjes trekken willen de ondernemers niet. Meijer: "Ik ben wel van mening dat juist in de donkere dagen de sfeer en gezelligheid in de binnenstad nodig zijn. Dus we willen de verlichting niet links laten liggen."

Tienduizenden euro's

De oude sfeerverlichting van Emmen was aan vervanging toe. Daarom kiest de vereniging er nu voor om tijdelijk nieuwe verlichting te huren. "De oude verlichting bestond ook uit LED-lampen maar die waren twaalf jaar oud. De nieuwe verlichting is bij de tijd en aardig wat zuiniger", aldus Meijer.

Een binnenstad in de sfeerverlichting zetten kost volgens Meijer tienduizenden euro's per jaar. Dat is de prijs voor de huur van verlichting en het ophangen van de lampjes. Daar komt de stroom nog overheen.

Andere steden ook

Ook in andere Drentse steden wordt nagedacht over besparen op de energiekosten tijdens de feestdagen. In Assen was er de wens om de sfeerverlichting juist langer te laten branden, maar door de hoge prijs voor stroom wordt daar vooralsnog van afgezien.