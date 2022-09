Langste rij cakes van Drenthe bij De Paasbergen in Odoorn: bijna 7 meter lang

De langste cake van Drenthe? Tot dit weekend bestond die nog helemaal niet. Maar daar hebben ze bij verzorgingshuis De Paasbergen verandering in gebracht. In het kader van Burendag werden bewoners en buren opgeroepen een cake te bakken, om een zo lang mogelijke rij met cakes te vormen.

Nadat de rij met cake was opgemeten, mochten bewoners uiteraard een stukje proeven. De kruidencake viel zeer goed in de smaak bij bewoner Bennie Wolbers. Hoewel hij vroeger in een bakkerij werkte, bakte hij deze keer zelf geen cake. "Ik ben al heel lang met pensioen." Annie Stevens probeert ook een stuk cake uit. Eentje met citroen erdoor. "Heel erg lekker."

Maar het gaat natuurlijk vooral om Burendag vandaag, wat elk jaar officieel op de 4e zaterdag in september wordt gevierd. "Dat is heel belangrijk zodat iedereen uit z'n isolement kan komen, lekker naar buiten kan en mensen kan ontmoeten", legt Suzanne Broeksema, activiteitenbegeleidster van De Paasdagen uit. "Gewoon een gezellig samenzijn. En daar hebben wij deze activiteit bij bedacht."

Tussen de rij met cakes ligt ook een 'space cake', wat in het echt cake is waar wiet in is verwerkt. Het is een grapje van een van de activiteitenbegeleiders. "Och, dat ken ik helemaal niet", zegt Annie. En met een dikke knipoog: "Maar ik kan 't ook best 's proberen."