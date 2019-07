Zorgen over 'gezondheid' stationshond Mannes

De partij stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders, omdat de grote houten hond negen maanden na de onthulling zijn glans verloren heeft en zijn 'vacht' wordt ontsierd door witte strepen."Volgens enkele fervente doe-het-zelvers lijkt het erop alsof op sommige plekken (rechtsboven op de schoft) kale of schrale plekken zitten", schrijft fractievoorzitter Martin Rasker in een brief aan B&W. De witte strepen zijn volgens hem afkomstig uit de gaten waardoor de hond regelmatig stoom afblaast. Rasker vermoedt dat het kalkafzetting is.Mannes is afgelopen jaar op Dierendag feestelijk onthuld. De houten vacht van het beest glansde toen nog. Hij werd, na veel discussie in politiek en cultureel Assen, samen met nog twee kunstwerken aangeschaft voor in totaal 450.000 euro als verfraaiing van het stationsgebied."Terwijl het stationsplein steeds verder opknapt, hebben we de indruk dat met Mannes het omgekeerde gebeurt", schrijft Rasker. Volgens hem is afgesproken dat de kosten van het onderhoud van de hond voor de eerste tien jaar bij de aanschafprijs in zaten.De VVD wil van B&W weten of er contact is geweest met de leverancier en wat voor actie verder wordt ondernomen om Mannes op te knappen. Ook wil de partij weten wanneer Mannes weer toonbaar is.