Groen licht voor supermarkt Eelderwolde ondanks stikstofbezwaar

Wat de Raad van State betreft mag de bouw van een nieuwe supermarkt aan de Borchsingel in Eelderwolde beginnen. Een groep omwonenden vroeg de hoogste bestuursrechter anderhalve week geleden in een spoedzitting om de start van de bouw tegen te houden.

De komst van de supermarkt verdeelt Eelderwolde al lange tijd in twee kampen. Sommige bewoners zien graag een winkel komen met een oppervlakte van 3000 vierkante meter, terwijl anderen vrezen voor meer autoverkeer en meer ongelukken in het dorp. Sinds 2018 woedt er al een heftige discussie over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de gemeente Tynaarlo voor de nieuwe supermarkt.