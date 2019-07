Blijdschap over extra geld voor krimpscholen: 'Alle kansen grijpen'

De komende jaren komt tot 48 miljoen euro vrij om ervoor te zorgen dat scholen met een dalend leerlingenaantal toekomstbestendig worden. Scholen kunnen een plan indienen en eenmalig een bedrag ontvangen om dat plan uit te voeren.Schipper ziet mogelijkheden. "Ik ga zeker met de directeur van de scholengemeenschap om tafel om te kijken wat we hiermee kunnen. Of we een goed plan kunnen bedenken. Je moet alle kansen grijpen."Zo ziet hij wel iets in samenwerking met basisscholen. "Je zou bijvoorbeeld kinderen van groep 7 en 8 een aantal dagen per week hier les kunnen geven. Engels bijvoorbeeld, omdat die expertise hier aanwezig is. Zo laat je kinderen alvast kennis maken met je school."Diever ligt in een krimpregio en volgens Schipper moet zijn school daarom alert zijn. "We vissen met meerdere scholen uit dezelfde vijver. Het is belangrijk om scholen op de been te houden, omdat leerlingen anders steeds verder moeten reizen."Voor het nieuwe schooljaar heeft Diever overigens weinig te klagen. "Er zijn veel nieuwe aanmeldingen en we zitten op iets meer dan tweehonderd leerlingen. Ik vermoed dat dat komt door een combinatie van onze nieuwe werkwijze en het gerenoveerde schoolgebouw."